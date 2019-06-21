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Общество

Посетителя Псковского областного суда оштрафовали за неадекватное поведение на процессе

За неадекватное поведение в зале Псковского областного суда гражданина привлекли к административной ответственности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На судебном заседании приставы предупредили нарушителя о запрете фотографирования и видеосъемки при отсутствии разрешения, а также разъяснили, что поднятый вверх смартфон будет расцениваться как попытка фото- и видеосъемки.

Такое предупреждение мужчину не устроило, он посчитал его незаконным и выразил недовольство. Судебный пристав попросил пересесть его на другое место, чтобы исключить возможность видеосъемки процесса, но он не стал выполнять требования пристава.

Нарушителя вывели из зала судебного заседания, а затем составили в отношении него протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ. Мировой судья признал мужчину виновным и оштрафовал его на 500 рублей.

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