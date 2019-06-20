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Происшествия

Молодой пскович погиб при падении с седьмого этажа в Пскове

Фото: СУ СК России по Псковской области.

21-летний пскович погиб при падении с 7 этажа одного из домов на улице Юбилейной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Происшествие зафиксировано в ночь на 20 июня, тело погибшего было обнаружено в это время с травмами, характерными для падении с высоты. По предварительной информации, молодой человек ночью отдыхал со своими знакомыми на седьмом этаже дома. 

Обстоятельства и тедяли произошедшего устанавливают следователи следственного отдела по городу Пскову СУ СК РФ по Псковской области.

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