В России запущено обновленное мобильное приложение-помощник для абитуриентов

11:45, 21 июня 2019, ПАИ

Министерство Образования и науки запустило обновленную версию мобильного приложения и вэб-портала «Поступай правильно». Сервис содержит данные о предлагаемых в России профессиях, вузах, в которых их можно получить, и документах, которые потребуются при поступлении., сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

Данный проект создан в рамках приемной кампании в высшие образовательные учреждения страны.

Новая версия получила личный кабинет, он формирует предложения, опираясь на запросы пользователя, его личные данные и баллы за ЕГЭ.

Ресурс также содержит список перспективных профессий по версии Мнтруда и Роструда.