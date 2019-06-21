0
13:31
Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
13:04
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
12:41
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
12:07
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
11:28
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
11:04
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
10:20
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
Еще новости
Общество

В России запущено обновленное мобильное приложение-помощник для абитуриентов

Министерство Образования и науки запустило обновленную версию мобильного приложения и вэб-портала «Поступай правильно». Сервис содержит данные о предлагаемых в России профессиях, вузах, в которых их можно получить, и документах, которые потребуются при поступлении., сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

Данный проект создан в рамках приемной кампании в высшие образовательные учреждения страны.

Новая версия получила личный кабинет, он формирует предложения, опираясь на запросы пользователя, его личные данные и баллы за ЕГЭ.

Ресурс также содержит список перспективных профессий по версии Мнтруда и Роструда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
21 июня 2019
Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
21 июня 2019
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
21 июня 2019
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
21 июня 2019
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
21 июня 2019
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
21 июня 2019
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
21 июня 2019
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
Непогода надвигается на Псковскую область
21 июня 2019
Непогода надвигается на Псковскую область

Идет загрузка...