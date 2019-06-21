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Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях

В Гдовской средней школе в ближайшее время проведут обследование помещений с целью организации последующих ремонтных работ. Такое поручение дал губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения образовательного учреждения 21 июня, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Несмотря на то, что в Гдове в ближайшие годы планируют построить новую школу, 1 сентября 2019 года дети сядут за парты имеющегося здания. А здесь одной из основных бед педагоги и родители учеников называют сырость. Запах сырости присутствует во многих учебных классах.

«К сожалению, часть помещений находится в цокольном этаже», - отметил Александр Седунов, руководитель комитета по образованию Псковской области.

Здание было построено в 1957 году. Сегодня здесь обучается 626 человек. К сожалению, около 118 из них — во вторую смену.

По оценке экспертов, износ здания составляет более 80 процентов. В школе нет своей столовой и актового зала, отсутствует помещение для библиотеки. Занятия групп продленного дня проводят в здании бывшешо Дома детского творчества.

Глава региона осмотрел помещения школы, пообщался с педагогами и подчеркнул необходимость создания комфортных условий для детей к началу нового учебного года. Так, он поручил заасфальтировать пришкольную площадку, на которой проходят торжественные линейки и провести обследование здание, чтобы в кабинетах не было так сыро.

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