За сутки в небе Псковской области нейтрализовали более 10 БПЛА

09:33, 11 ноября 2026, ПАИ

За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано более 10 беспилотников, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Глава региона призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам. При наблюдении падения беспилотника или обнаружении аппаратов и их фрагментов необходимо незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 или по номеру 8 (8112) 72-52-00.

Напомним, сегодня утром в Псковской области отменили режим беспилотной опасности.