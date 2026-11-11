За сутки в небе Псковской области нейтрализовали более 10 БПЛА
За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано более 10 беспилотников, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Глава региона призвал жителей быть внимательными и осторожными и не приближаться к обломкам. При наблюдении падения беспилотника или обнаружении аппаратов и их фрагментов необходимо незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 или по номеру 8 (8112) 72-52-00.
Напомним, сегодня утром в Псковской области отменили режим беспилотной опасности.
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