Не диета, а семейные привычки: как поддерживать здоровый вес ребёнка

09:07, 11 ноября 2026, ПАИ

Чтобы помочь ребёнку поддерживать здоровый вес, недостаточно просто изменить его меню. Важно пересмотреть привычки всей семьи: чаще готовить полезную еду, выбирать активный отдых и больше времени проводить в движении, напомнили в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.

Детям и подросткам рекомендуется не менее 60 минут физической активности в день. Для этого необязательно заниматься в спортзале: подойдут прогулки, езда на велосипеде, игры с мячом и другие подвижные занятия. Хороший пример – семейные прогулки в парке, игра в бадминтон или пешая дорога в школу.

Не менее важна психологическая сторона. Не стоит обсуждать вес ребёнка в его присутствии или давать ему обидные прозвища. Лучше говорить о здоровье и полезных привычках, не заостряя внимание на цифрах на весах.

Изменения эффективнее вводить постепенно и вместе с ребёнком. Если родители сами выбирают сбалансированное питание и активный образ жизни, детям проще перенимать эти привычки.