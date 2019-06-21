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Экономика

2 млн долга по налогам погасило невельское предприятие ЖКХ

Невельское предприятие ЖКХ погасило задолженность по налогам в размере 2 млн рублей после заседания комиссии в Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в инспекции, заседание комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему РФ прошло под председательством и. о. начальника МИФНС Елены Самсоновой.

Невельское предприятие ЖКХ - один из основных должников по налогам и сборам в районе, задолжало 9 млн 472 тыс. рублей. Члены комиссии обсудили с руководителем предприятия причины образования задолженности, а также предложения по выходу из создавшегося положения

Руководитель пояснил, что он принимает все меры для погашения задолженности. Он также предъявил документы, которые подтвердили факт частичного погашения долга на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, он сообщил, что обязуется до конца месяца внести в счет погашения долга ещё 2 млн руб.

С января 2019 года в Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области прошла 21 комиссия, участие в которых приняли представители 42 организаций. По результатам заседаний в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 10 млн 70 тыс. рублей.

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