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Условный срок получил житель Пушкиногорского района за незаконную охоту на косулю

Условный срок получил житель Пушкиногорского района за незаконную охоту, сообщили Псковскому агентству информации в межрайонной природоохранной прокуратуре. 

В конце января 2019 года мужчина охотился в лесном массиве между деревнями Тригорское и Селихново Пушкиногорского района. Из двуствольного ружья он дважды выстрелил в 4-летнюю самку европейской косули и убил ее. Тем самым был причинен ущерб государству в размере 200 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Пушкиногорский районный суд приговорил браконьера к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года, а также лишению права заниматься любительской и спортивной охотой на срок 2 года. Кроме того, мужчина возместит причиненный животному миру ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.

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