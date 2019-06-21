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Общество

Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников

Яммский сельский дом культуры. Фото ПАИ

Яммский сельский дом культуры - структурное подразделение «Центра досуга и культуры» осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На выделенные деньги в доме культуры сделали капитальный ремонт, заменили потолки и двери, приобрели мебель. Михаилу Ведерникову продемонстрировали отремонтированные помещения и концертный зал. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников подчеркнул, что здание – прекрасное.

При этом Михаил Ведерников обсудил проблему пожароопасного Черневского дома-интерната, из которого распределят детей по социальным учреждениям района. Губернатор сказал, что ставки работников дома-интерната передадут в Яммский сельский дом, однако процесс будет идти на областном уровне, поскольку подведомственность комитетов разная.

Дорожки для оздоровительной ходьбы в селе Ямм. Фото ПАИ

В 2018 году сельское поселение «Полновская волость», к которому относится село Ямм, приняло участие в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области, и победило в номинации «Красота, комфорт, порядок», получив грант в размере 1 млн рублей. Часть средств направили на строительство дорожки для оздоровительной ходьбы, бега, проведения соревнований по кроссу, занятий на уроках физкультуры и секциях учащихся Яммской средней школы шириной 3 м и протяженностью 300, 500 и 1000 м в лесопарковой зоне села Ямм.

Парк Победы в селе Ямм. Фото ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников осмотрел дорожку. «Шикарное место, просто надо все правильно организовать. Лес здесь хороший», – добавил он. Затем глава региона осмотрел Парк Победы, заложенный ученикам Яммской школы.

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