Житель Великих Лук попался на удочку мошенников при покупке стройматериалов

13:30, 21 июня 2019, ПАИ

Житель Великих Лук лишился 90 тысяч рублей в результате неудачной попытки купить строительные материалы. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина нашел объявление о продаже бетонных плит на одном из интернет-сайтов. Продавец сообщил, что сам он находится в Краснодаре, а вот за товаром покупателю предстоит поехать в Волгодонск. Чтобы не возникало никаких сомнений в честности автора объявления, он даже представил копию страницы паспорта.

Великолучанин с условиями покупки согласился и перевел продавцу аванс. Однако вскоре владелец стройматериалов перестал выходить на связь.

Тогда обманутый житель Великих Лук обратился в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», - сообщили в ведомстве.