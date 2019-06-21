Кинологи и их подопечные отмечают профессиональный праздник 21 июня

14:07, 21 июня 2019, ПАИ

21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 2019 году специалисты-кинологи со своими подопечными - собаками отмечают 110 лет образования службы.

В этот день в 1909 году был создан Российской империи питомник полицейских собак, который является прообразом современных кинологических подразделений.

Сейчас в России насчитывается порядка 200 центров кинологической службы различного уровня. Служебные собаки помогают в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, а также в охране общественного порядка. Ежедневно специалисты-кинологи несут службу в различных регионах страны.

Полицейские вместе со служебными собаками спасли тысячи жизней, задержали десятки тысяч злоумышленников. В 2018 году собаки помогли раскрыть более 36 тысяч преступлений, в том числе свыше 18 тыс. краж, 3 тыс. грабежей, 1 тыс. разбоев.

Кинологические расчеты привлекают к охране правопорядка при подготовке и проведении значимых общественно-политических, культурно-массовых и международных спортивных мероприятий.

Большое внимание в данных подразделениях уделяется вопросам организации дрессировки и тренировки четвероногих, а также профессиональному обучению молодых специалистов-кинологов.

Большинство полицейских-кинологов считают свою работу призванием и делом всей жизни, в том числе сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в настоящее время в учреждениях УФСИН России по Псковской области несут службу более 85 инструкторов-кинологов, заявили ПАИ в ведомстве. Они обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение 89 служебных собак в составе караулов и дежурных смен. Питомцы ведомства используются при карауле и розыске, патрулировании, участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также при досмотре транспортных средств, посылок, бандеролей и передач. Специалисты-кинологи со служебными собаками регулярно проходят обучение и курсы повышения квалификации по поиску взрывчатых веществ, наркорозыскному профилю, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Настоящие «звёзды» псковского УФСИН - начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Ольга Гребешкова и её спанеель Джесси.