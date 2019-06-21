0
13:31
Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
13:04
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
12:41
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
12:07
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
11:28
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
11:04
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
10:20
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
Еще новости
Общество

Семинар редакторов районных СМИ проходит в Пскове

21 июня в здании администрации Псковской области проходит семинар главный редакторов муниципальных газет, вошедших в состав АНО «Медиа60». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, целью мероприятия стало обсуждение перспектив развития редакций.

Районные СМИ не так давно вошли в состав нового медиахолдинга, сейчас продолжаются уточнения ряда организационных вопросов. Между тем газеты уже стали выходить в новом формате и с новой версткой. Шаблоны полос разрабатывались для них в псковской редакции, наполняют номера журналисты районных редакций.

В рамках семинара планируется обсудить вопросы формирования единого информационного пространства, работы с социальными сетями и источниками информации, организации взаимодействия редакций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
21 июня 2019
Яммский дом культуры и лесопарковую зону села осмотрел Михаил Ведерников
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
21 июня 2019
Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
21 июня 2019
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
21 июня 2019
Губернатор поручил провести обследование школы в Гдове для решения проблемы сырости в помещениях
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
21 июня 2019
Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
21 июня 2019
Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
21 июня 2019
В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам
Непогода надвигается на Псковскую область
21 июня 2019
Непогода надвигается на Псковскую область

Идет загрузка...