Семинар редакторов районных СМИ проходит в Пскове

14:49, 21 июня 2019, ПАИ

21 июня в здании администрации Псковской области проходит семинар главный редакторов муниципальных газет, вошедших в состав АНО «Медиа60». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, целью мероприятия стало обсуждение перспектив развития редакций.

Районные СМИ не так давно вошли в состав нового медиахолдинга, сейчас продолжаются уточнения ряда организационных вопросов. Между тем газеты уже стали выходить в новом формате и с новой версткой. Шаблоны полос разрабатывались для них в псковской редакции, наполняют номера журналисты районных редакций.

В рамках семинара планируется обсудить вопросы формирования единого информационного пространства, работы с социальными сетями и источниками информации, организации взаимодействия редакций.