МВД предлагает упростить оформление ДТП и расширить полномочия инспекторов

15:00, 21 июня 2019, ПАИ

МВД России предлагает упростить оформление ДТП и сократить количество составов дорожных правонарушений, при этом расширив полномочия инспекторов и дать им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Соответствующие поправки могут быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях, пишет «Коммерсант». Также предлагается отказаться от практики назначения административных арестов.

Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов считает, что необходимо оставить только «наиболее опасные» правонарушения. По поводу отказа от административного ареста он заявил, что не хватает мест для содержания арестованных: в России есть 222 спецприемника и 1,5 тыс. изоляторов, но в каждом субъекте федерации и не в каждом районе.

Эксперты признали действующий КоАП РФ устаревшим, и 10 июня правительство опубликовало концепцию нового документа. Он должен быть внесен на рассмотрение кабина до 1 марта 2020, разработчик - Минюст. Новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года.