Нарушения выявлены на одном из железнодорожных переездов в Пскове

15:18, 21 июня 2019, ПАИ

В Пскове выявлены нарушения при эксплуатации железнодорожного переезда на пересечении улиц Вокзальной и Советской. Их обнаружила Псковская транспортная прокуратура, которая провела проверку по обращению местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что покрытие проезжей части в границах данного железнодорожного переезда на подъездном пути строительной фирмы «ДСК» имеет дефекты в виде просадок. Кроме того, отсутствует достаточное количество направляющих (сигнальных) столбиков, а на столбиках, которые имеются, частично отсутствуют световозвращатели.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору этого общества. Ход его рассмотрения и устранения нарушений контролирует надзорное ведомство.