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Общество

Песков: Российских туристов нужно предупредить о возможной опасности в Грузии

Министерству иностранных дел РФ рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, ситуация в Грузии обсуждалась на встрече главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. «Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», - пояснил Дмитрий Песков.

В совещании участвовали спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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