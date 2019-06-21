Продукты «сверх нормы» пытались провезти через границу в Псковской области

16:39, 21 июня 2019, ПАИ

С января по май текущего года через границу в Псковской области граждане пытались провезти «сверх нормы» почти 300 килограммов продуктов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Всего сотрудники управления пресекли ввоз 27 партий продуктов общей массой 277,4 килограмма, которые пассажиры перевозили в ручной клади и багаже. В частности, граждане пытались ввезти в Псковскую область молоко и мясо, рыбу и морепродукты, а также кормовые добавки для животных.

Вся указанная продукция ввозилась на территорию РФ с нарушениями ветеринарного законодательства, поэтому сотрудники Россельхознадзора изъяли её. После этого данный товар был возвращён на сопредельные территории.