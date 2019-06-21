Сотрудники псковского Росреестра убрали мусор на Зуевских высотах

16:14, 21 июня 2019, ПАИ

Сотрудники молодежного совета созданного при Управлении Росреестра по Псковской области убрали от мусора на Зуевских высотах лес и примыкающую территорию – Поле памяти. Акция прошла в преддверии Дня памяти и скорби, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Группа в составе 5 человек собрала пластиковые и стеклянные бутылки, бумажные отходы. А для этого выбралась на Зуевские высоты в свой обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00. Сотрудники отметили, что мусора было не так много.

Также участники мероприятия возложили цветы в этом месте боевой славы Псковской области.

На Зуевских высотах в феврале-июле 1944 года прошли бои с немецко-фашистскими захватчиками, которые вели части 376-й стрелковой дивизии 42-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта за город Псков. В честь погибших воинов дивизии 9 мая 1987 года было открыто Поле памяти.