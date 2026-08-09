Жара до +28 ожидается в Псковской области 10 августа

17:28, 09 августа 2026, ПАИ

Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.