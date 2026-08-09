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Общество

Псковские полицейские обеспечили безопасность на фестивале исторической реконструкции

Сотрудники Управления МВД России по Псковской области обеспечили безопасность участников и гостей фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище», посвящённой победе дружины Александра Невского над воинами Ливонского ордена, и исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мероприятия прошли в субботу в Гдовском районе. В этом году в фестивале приняли участие клубы исторической реконструкции из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция провела ряд профилактических мероприятий.

Дорожную безопасность возле мест проведения мероприятия обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено.

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