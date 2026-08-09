Псковские полицейские обеспечили безопасность на фестивале исторической реконструкции

18:19, 09 августа 2026, ПАИ

Сотрудники Управления МВД России по Псковской области обеспечили безопасность участников и гостей фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище», посвящённой победе дружины Александра Невского над воинами Ливонского ордена, и исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия прошли в субботу в Гдовском районе. В этом году в фестивале приняли участие клубы исторической реконструкции из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция провела ряд профилактических мероприятий.

Дорожную безопасность возле мест проведения мероприятия обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Нарушений общественного порядка и безопасности не допущено.