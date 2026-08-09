Воздух Баренцева моря принесет похолодание на Северо-Запад России
Предстоящая неделя на Северо-Западе России стартует с умеренно теплой погоды, которая сменится похолоданием. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По данным синоптиков, со вторника небо затянут поля дождевой облачности. Вместе с этим также придут воздушные массы из акватории Баренцева.
Дневная температура на севере и востоке региона понизится до +13…+18 градусов, а в юго-западной части до +17…+22 градусов.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 августа, в Псковской области ожидается жара до 28 градусов.
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