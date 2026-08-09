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Общество

Стало известно, что изменится в российских школах с 1 сентября

Российские школьники с 1 сентября начнут обучение по обновлённым программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства. Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: ПАИ

В преддверии нового учебного года ведомство детально проработало содержание уроков и внеурочных занятий, чтобы дети по всей стране получали качественное образование и имели возможности для развития, отметил министр.

С 1 сентября обществознание будут изучать только в 9–11-х классах. При этом количество часов истории увеличится. Программа этого предмета станет единой для всех школ: время изучения и порядок тем менять запрещено.

С января 2027 года для пятиклассников и с сентября 2027-го для 6–7-х классов вводится новый предмет – духовно-нравственная культура России. Он направлен на формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей. Школьники будут изучать биографии и взгляды государственных, культурных и общественных деятелей, учёных, военных, включая героев СВО.

Предмет «основы безопасности и защиты Родины» разделят на два обязательных курса: безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Обучение будет строиться на практических навыках, которые помогут защитить себя на природе, в городе, быту и цифровом пространстве.

С нового учебного года в отдельных школах начнут оценивать поведение учеников со второго по восьмой класс по трёхуровневой шкале: образцовое, допустимое и недопустимо. С 1 сентября 2027 года подход могут распространить на все школы страны.

С 2026/2027 учебного года обязательным станет региональный компонент в курсе «Россия – мои горизонты»: не менее восьми занятий, посвящённых экономике, предприятиям и профессиям конкретного региона.

Всего за парты 1 сентября сядет около 17,5 миллиона учеников, из них 1,5 миллиона – первоклассники.

Ранее сообщалось, что с начала 2026/2027 учебного года российские первоклассники больше не будут получать домашние задания. Новые правила закреплены приказом Минпросвещения России. Подробнее читайте по ссылке.

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