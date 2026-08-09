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Педиатр назвал причины постоянной усталости у детей

Постоянная утомляемость у детей может быть связана с дефицитом железа, а также с другими заболеваниями, включая гипотиреоз и сахарный диабет. Об этом пишет RT со ссылкой на заведующего педиатрическим отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Артёма Николенко.

Фото: ПАИ

Врач пояснил, что к переутомлению часто приводят ранние подъёмы, большая школьная нагрузка, дополнительные занятия и эмоциональное напряжение. Отдельная проблема – недостаток сна, особенно у подростков, которые поздно засыпают из-за гаджетов или подготовки к экзаменам. Если после нормализации режима самочувствие улучшается, причина, скорее всего, в образе жизни.

Поводом для обращения к врачу должно стать длительное состояние усталости, когда ребёнок быстро теряет силы при привычной активности, хуже учится или теряет интерес к любимым занятиям.

Одной из распространённых причин утомляемости педиатр назвал дефицит железа. При его недостатке организм получает меньше кислорода, из-за чего ребёнок быстрее устаёт и хуже концентрируется. Также к снижению энергии могут приводить гипотиреоз (сопровождается сонливостью, сухостью кожи, запорами, чувством холода) и сахарный диабет 1-го типа (характерны усиленная жажда, частое мочеиспускание, потеря веса).

Снижение активности может сохраняться и после тяжёлых инфекций – в таких случаях состояние улучшается по мере восстановления организма.

Артём Николенко перечислил симптомы, при которых стоит обратиться к врачу: это постоянная сонливость, снижение успеваемости, потеря интереса к хобби, необъяснимое изменение веса, задержка роста, бледность, жажда, сухость кожи, запоры, чувство холода, длительная температура, одышка или сильная усталость после обычной нагрузки.

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Педиатр назвал причины постоянной усталости у детей

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