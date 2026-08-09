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Общество

Почему сказка Андерсена может научить ребёнка обману, объяснил психолог

Опасность для детей представляют не конкретные мультфильмы или сказки, а их просмотр и чтение без последующего обсуждения. Об этом предупредил педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин в беседе с «Лентой.ру».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

По словам эксперта, особенно внимательно стоит относиться к произведениям, где герои добиваются успеха с помощью обмана или подлости. Например, в одной из сказок Андерсена главный персонаж устраняет ведьму, короля и королеву, после чего становится правителем и женится на принцессе. Без родительского пояснения у ребёнка может сложиться мнение, что ловкость и обман – допустимые качества, ведущие к цели.

Также существуют популярные сказки, в которых герои терпят несправедливость и ждут, что всё решится само собой. Если не обсуждать это с ребёнком, он может решить, что такое поведение – единственный способ добиться счастья.

Эксперт рекомендовал родителям после чтения или просмотра задавать детям вопросы: почему герой поступил так, как бы ребёнок поступил на его месте, можно ли назвать поступок справедливым. Такие разговоры развивают критическое мышление, умение видеть причинно-следственные связи и оценивать ситуацию с разных сторон.

При выборе сказки или мультфильма психолог посоветовал обращать внимание на реакцию ребёнка. Если он задаёт вопросы, обсуждает поступки героев, спорит с персонажами – такой контент работает на развитие мышления. Если же ребёнок лишь просит включить следующую серию – пользы значительно меньше.

Важно не ограждать детей от спорных произведений, а учить их думать. Когда сформировано критическое мышление, ребёнок умеет анализировать информацию и делать собственные выводы. Эти навыки защитят его от любой вредной информации в будущем, подчеркнул психолог.

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