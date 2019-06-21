В Псковской области второклассник спас провалившуюся в промоину девочку
Ученик второго класса средней школы №7 города Острова Григорий Денисов спас из глубокой промоины дошкольницу. Об этом сообщается в группе OSTROV - City NEOфициальный в социальной сети «ВКонтакте».
Мальчик гулял с другом по улице и услышал крик. Оказалось, что возле колонки соседская девочка зовет на помощь. Она гуляла со своей младшей сестрой, которая провалилась в глубокую промоину. Образовавшееся отверстие сразу заметить довольно сложно. Старшая девочка держала сестренку за руки, но не могла вытащить, не хватало сил. Второклассник Григорий Денис бросился на помощь и вызволил ребенка.