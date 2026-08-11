Однополосное движение введут на два месяца на участке Объездной дороги в Пскове
С 17 августа по 17 октября однополосное движение введут на участке Объездной дороги (под Виадуком) в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничение затронет проезжую часть напротив здания №56а по Октябрьскому проспекту.
Меры связаны с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что Октябрьский проспект будут поэтапно перекрывать в Пскове до конца августа.
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