Однополосное движение введут на два месяца на участке Объездной дороги в Пскове

18:38, 11 августа 2026, ПАИ

С 17 августа по 17 октября однополосное движение введут на участке Объездной дороги (под Виадуком) в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничение затронет проезжую часть напротив здания №56а по Октябрьскому проспекту.

Меры связаны с проведением дорожных работ. Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что Октябрьский проспект будут поэтапно перекрывать в Пскове до конца августа.