Новый судья приступила к работе в Островском городском суде

17:29, 11 августа 2026, ПАИ

Наталья Крипайтис приступила к исполнению обязанностей судьи Островского городского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Председатель Островского городского суда Дмитрий Иванов представил нового судью коллективу и пожелал ей успехов в профессиональной деятельности.

В 2015 году Наталью Крипайтис назначили судьёй Палкинского районного суда. В 2019 году она стала судьёй Великолукского районного суда и какое-то время исполняла обязанности председателя учреждения.