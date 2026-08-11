Новый судья приступила к работе в Островском городском суде
Наталья Крипайтис приступила к исполнению обязанностей судьи Островского городского суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Председатель Островского городского суда Дмитрий Иванов представил нового судью коллективу и пожелал ей успехов в профессиональной деятельности.
В 2015 году Наталью Крипайтис назначили судьёй Палкинского районного суда. В 2019 году она стала судьёй Великолукского районного суда и какое-то время исполняла обязанности председателя учреждения.
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