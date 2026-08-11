Министр природных ресурсов Псковской области стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа.
Главное из эфира:
- в Псковской области завершено создание современного автоматизированного тепличного комплекса для выращивания посадочного материала. Объект построили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», а Псковская область стала одним из пилотных регионов по созданию таких комплексов. Объект приняли 31 июля, непосредственно строительные работы заняли около 3,5 месяца;
- теплица имеет размеры 80 на 16 метров и оснащена автоматическими системами поддержания давления, проветривания, полива, подкормки и обработки растений. Также автоматизирован процесс высадки: оборудование формирует лунки, закладывает семена, поливает и засыпает их. Планируется выращивать порядка 544 тысяч сеянцев;
- комплекс будет работать на базе подведомственного учреждению министерства питомника, который уже выращивает посадочный материал с открытой корневой системой. Из-за высокой степени автоматизации на начальном этапе планируется привлечь специалистов для сопровождения оборудования и обучить собственных сотрудников;
- главная задача нового комплекса – обеспечить Псковскую область собственным посадочным материалом и снизить зависимость от поставок из других регионов. В теплице будут выращивать сосну и ель, а семенной материал также используется местный. Первые саженцы планируется получить уже в следующем году;
- в 2026 году план лесовосстановления в регионе составляет около 6,5 тысячи гектаров. Искусственное лесовосстановление выполнено примерно на 98 %, а работы по содействию естественному восстановлению планируется завершить в октябре. При этом лесовосстановление не сводится только к высадке деревьев: после посадки необходимы уход и рубки ухода, чтобы сформировать полноценное лесное насаждение;
- Псковская область вошла в группу «Т» при новой системе оценки лесного потенциала регионов, которую Рослесхоз разделил на десять групп. В эту категорию включены субъекты с серьёзным лесным сырьевым потенциалом и перспективами повышения эффективности управления лесными ресурсами. По итогам оценки эффективности исполнения переданных полномочий Псковская область заняла второе место в своей группе;
- в 2026 году в регионе зафиксировано около 20 незаконных рубок, а объём незаконно заготовленной древесины составил порядка 250 кубометров. Это существенно меньше показателей прошлого года, однако окончательные выводы делать пока рано: в предыдущем году две крупные незаконные рубки дали значительную часть общего объёма незаконной заготовки;
- часть незаконных рубок связана с нарушениями со стороны арендаторов лесных участков, которые выходят за установленные границы отвода. Остальные случаи связаны с незаконной заготовкой древесины людьми. Все выявленные материалы передают в полицию;
- по обращениям жителей о вырубках, состоянии лесных дорог и других проблемах министерство проводит проверки через лесничества. Виктор Мусатов отметил важность диалога с населением: даже если действия арендатора оказываются законными, обращение позволяет объяснить ситуацию заявителю. За состояние лесных дорог арендаторы также несут ответственность;
- в 2026 году в Псковской области уже ликвидировали 50 лесных пожаров на площади около 44,5 гектара. Установленный на год показатель составляет 119 гектаров, и министр рассчитывает его не превысить. Основными причинами возгораний остаются человеческий фактор и переход огня с прилегающих территорий. Природные причины, например удары молнии, встречаются значительно реже;
- для оценки эффективности лесопожарных формирований в регионе ориентируются в том числе на среднюю площадь ликвидированного пожара – желательно, чтобы она не превышала одного гектара. В этом году при 50 пожарах и 44,5 гектара средняя площадь пока составляет менее одного гектара;
- система мониторинга лесных пожаров в Псковской области многоуровневая: используется космический мониторинг Рослесхоза, система видеокамер «Лесохранитель», авиапатрулирование, наземное патрулирование и обращения граждан. В регионе работают 93 камеры, в этом году десять из них заменили на новые;
- в рамках национального проекта в этом году лесопожарные формирования получили один трактор и четыре машины. Ранее регион уже достиг 100%-ной нормативной оснащённости техникой, поэтому сейчас обновление проводится по мере износа оборудования. По словам Мусатова, на сегодняшний день техники для региона достаточно;
- численность основных охотничьих видов в Псковской области в целом остаётся стабильной. Последним видом, который был включён в число охотничьих, стал благородный олень – после того как его численность в ряде муниципальных округов достигла уровня, позволяющего проводить регулируемую добычу. Численность животных ежегодно оценивается, на основании учёта устанавливаются квоты добычи;
- наиболее тревожной остаётся ситуация с волками: их численность растёт, а животные всё чаще проявляют активность вблизи населённых пунктов. В прошлом году было добыто около 350 волков. При этом регулирование численности требует значительных затрат и участия охотников, которых не так много;
- с медведями ситуация также постепенно становится более тревожной. При общей квоте на прошлый год (490 животных) фактическая добыча ежегодно составляет лишь 20–30 % от квоты. В результате медведи начинают появляться в районах, где раньше их практически не было. При возникновении реальной угрозы жизни и здоровью людей регион принимает решения о регулировании численности.
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