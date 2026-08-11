Министр природных ресурсов Псковской области стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:23, 11 августа 2026, ПАИ

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа.

Главное из эфира: