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Общество

Дожди и до +21 градуса прогнозируют в Псковской области 12 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 августа. Ночью и днём в большинстве районов пройдут дожди, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +7 до +12 градусов, а днём столбики термометров покажут от +16 до +21.

В Пскове будут идти кратковременные дожди, днём без существенных осадков. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днём – от +18 до +20. Атмосферное давление будет низким.

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Дожди и до +21 градуса прогнозируют в Псковской области 12 августа

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