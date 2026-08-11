Дожди и до +21 градуса прогнозируют в Псковской области 12 августа
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 августа. Ночью и днём в большинстве районов пройдут дожди, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +7 до +12 градусов, а днём столбики термометров покажут от +16 до +21.
В Пскове будут идти кратковременные дожди, днём без существенных осадков. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днём – от +18 до +20. Атмосферное давление будет низким.
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