В Печорах прошёл митинг в честь 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18:18, 11 августа 2026, ПАИ

Памятный митинг в честь 82-й годовщины освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков прошёл в Печорах во вторник, 11 августа. Возле мемориала «Скорбящая мать с сыном» на братском захоронении собрались официальные лица и печеряне, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Памятное мероприятие началось с поминальной литии, которую возглавил игумен Хрисанф (Липилин), и с захоронения останков воинов, найденных печорскими поисковиками на территории Печорского района. Восемь бойцов обрели вечный покой в братской могиле. В их честь прозвучал троекратный оружейный салют.

Торжественный митинг открыл глава округа Валерий Зайцев: «Дата 11 августа 1944 года навечно вписана в летопись нашего края как день великого мужества и несгибаемой воли. Но за этой победой тысячи жизней, сотни боёв, кровь и боль, которая не утихает в нашей памяти десятилетиями. Мы преклоняем головы перед каждым, кто сражался за нашу землю, кто пал на поле боя, трудился в оккупации, познал ужасы концлагерей».

Почётными гостями памятного мероприятия стали сенатор от Псковской области в Совете Федерации Алексей Наумец, врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, советник губернатора региона Павел Гомон и заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Виктор Остренко.

Лилия Аюпова зачитала поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Эту дату мы отмечаем с глубоким уважением к тем, кто защищал родную землю и трудился ради будущего своих потомков. Наш священный долг – хранить правду о войне и передавать её следующим поколениям, память о бессмертном подвиге защитников Родины».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»







«Мы помним всех, кто пал на фронтах, мы чтим их память, мы перезахораниваем останки найденных солдат с почестями. Сегодня мы возлагаем цветы, молимся за них и передаём эту память нашим детям, чтобы они знали, что свобода – это не данность, она завоёвана кровью наших защитников. К сожалению, становится всё меньше и меньше свидетелей тех событий, но мы помним каждого из них, и они в наших сердцах. И сегодня их внуки и правнуки встали на защиту нашей великой Родины. Они сегодня находятся на передовой специальной военной операции, и наша общая задача – сделать всё, чтобы они вернулись домой с победой», – сказала в своём выступлении Надежда Васильева.

Алексей Наумец поздравил всех жителей округа и обратил особое внимание присутствующих, что «Печорская земля богата на исторические даты, исторические памятники, но сегодняшняя дата – особенная: она является символом мужества и отваги». Он также поблагодарил местных поисковиков.

Память погибших почтили минутой молчания. Воины-пограничники возложили к Вечному огню воинскую гирлянду, а все присутствующие – цветы.