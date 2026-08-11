Новую технику получили лесопожарные формирования Псковской области в рамках нацпроекта

17:42, 11 августа 2026, ПАИ

Трактор, четыре машины и камеры получили лесопожарные формирования Псковской области в этом году в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 августа.

Ранее регион уже достиг 100%-ной нормативной оснащённости техникой, поэтому сейчас обновление проводится по мере износа оборудования.

По словам министра, на сегодняшний день техники для региона достаточно.