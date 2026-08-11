Депутат Антон Мороз принял участие во встрече с коллективом Порховского маслосырозавода

18:00, 11 августа 2026, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз принял участие во встрече с коллективом и руководством Порховского маслосырозавода, сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»

















В мероприятии также участвовали председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, его общественный помощник, главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов и глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Сотрудники предприятия подняли вопросы благоустройства, в том числе асфальтирования парковки перед проходной, состояния дорог и дворов. Были названы конкретные адреса, где требуется ремонт. Обсуждалась необходимость освещения отдельных участков улиц и соблюдения правил дорожного движения в центре Порхова. Решено проработать возможные решения этих вопросов, в том числе с использованием механизма ТОС и дополнительной установки камер видеонаблюдения.

Также поднимался вопрос об увеличении мощностей электричества для повышения экологичности производства. Часть предложений порховичи уже подали в качестве инициатив. Все обращения и предложения были приняты в работу.