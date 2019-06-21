В вузах Белоруссии планируют вести обучение на английском языке

17:23, 21 июня 2019, ПАИ

Подготовка по 50% специальностей в вузах Белоруссии будет вестись на английском языке. О таких планах сообщил министр образования республики Игорь Карпенко, пишет БЕЛТА.

Всего в государстве есть порядка 300 специальностей высшей школы. Конкретных сроков Игорь Карпенко не назвал и напомнил, что в Белоруссии приняты концептуальные подходы к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года. По словам Игоря Карпенко, предстоит перевести на английский язык учебники, подготовить кадры. Обучение педагогов уже началось в Республиканском институте высшей школы вместе с МГЛУ.

На сегодняшний день в Белоруссии учатся около 25 тыс. иностранных студентов из 109 стран мира.