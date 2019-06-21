0
18:21
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет замначальника комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
18:03
Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы
17:51
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
16:46
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
16:00
На возведение пристройки к Яммскому дому культуры планируется получить около 5 млн рублей
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15:30
Газета «Порховский вестник» войдет в состав АНО «Медиа 60»
Еще новости
Общество

В вузах Белоруссии планируют вести обучение на английском языке

Подготовка по 50% специальностей в вузах Белоруссии будет вестись на английском языке. О таких планах сообщил министр образования республики Игорь Карпенко, пишет БЕЛТА.

Всего в государстве есть порядка 300 специальностей высшей школы. Конкретных сроков Игорь Карпенко не назвал и напомнил, что в Белоруссии приняты концептуальные подходы к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года. По словам Игоря Карпенко, предстоит перевести на английский язык учебники, подготовить кадры. Обучение педагогов уже началось в Республиканском институте высшей школы вместе с МГЛУ.

На сегодняшний день в Белоруссии учатся около 25 тыс. иностранных студентов из 109 стран мира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет замначальника комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
21 июня 2019
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет замначальника комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы
21 июня 2019
Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
21 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
21 июня 2019
Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019
На возведение пристройки к Яммскому дому культуры планируется получить около 5 млн рублей
21 июня 2019
На возведение пристройки к Яммскому дому культуры планируется получить около 5 млн рублей
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
Газета «Порховский вестник» войдет в состав АНО «Медиа 60»
21 июня 2019
Газета «Порховский вестник» войдет в состав АНО «Медиа 60»
Порядка 70 м³ мусора вывезла компания «Экопром» с острова Залита
21 июня 2019
Порядка 70 м³ мусора вывезла компания «Экопром» с острова Залита

Идет загрузка...