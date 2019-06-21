Двух таксистов расстреляли в Таллине

17:59, 21 июня 2019, ПАИ

В Таллине на улице Теллискиви неизвестный расстрелял двух таксистов 21 июня около 3:00, пишет DELFI Эстония. Пострадавшие были доставлены в больницу, но один из них скончался. В столице Эстонии проходит масштабная спецоперация по задержанию злоумышленника.

По данным местной полиции, преступник и потерпевшие не были знакомы друг с другом. Нападавший и таксисты не обменялись ни словом – он открыл огонь по окнам и ушел пешком. Мотивы стрелявшего остаются неизвестными.

Имеется информация, что у нападавшего темные волосы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, полиция просит позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты pohja.isikuvihje@politsei.ee.