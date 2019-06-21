0
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
12:12
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
09:37
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
22:10
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
13:20
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
Еще новости
Происшествия

Двух таксистов расстреляли в Таллине

В Таллине на улице Теллискиви неизвестный расстрелял двух таксистов 21 июня около 3:00, пишет DELFI Эстония. Пострадавшие были доставлены в больницу, но один из них скончался. В столице Эстонии проходит масштабная спецоперация по задержанию злоумышленника.

По данным местной полиции, преступник и потерпевшие не были знакомы друг с другом. Нападавший и таксисты не обменялись ни словом – он открыл огонь по окнам и ушел пешком. Мотивы стрелявшего остаются неизвестными.

Имеется информация, что у нападавшего темные волосы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, полиция просит позвонить на номер 112 или написать по адресу электронной почты pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
20 июня 2019
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
19 июня 2019
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
19 июня 2019
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года

Идет загрузка...