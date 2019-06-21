Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов СЗФО по уровню цифровой открытости памятников природы

18:03, 21 июня 2019, ПАИ

Псковская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа по уровню цифровой открытости памятников природы, сообщается на сайте Общественной палаты России.

Первое место в этом рейтинге у Ленинградской области, а второе – у Калининградской. На сайте Общественной палаты отмечается, что согласно сведениям о количестве памятников природного наследия списка «Особо охраняемые природные территории России», созданного при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России в 2012 году, на территории СЗФО находится свыше 1700 памятников природы. При этом волонтеры Википедии смогли создать об этих памятниках 702 энциклопедические статьи на русском и иных языках, опубликовать 362 изображения.

Авторы рейтинга — активисты русской Википедии, информационные волонтеры, организаторы и участники поддержанного Общественной палатой России проекта #УзнайРоссию. Благодаря этому проекту во всемирной энциклопедии появились десятки тысяч изображений и статей о достопримечательностях страны на русском и иностранных языках.