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Общество

Псковичи посетят подлодку в Мурманске

22 июня воспитанники псковского военно-патриотического клуба «Юный моряк-подводник» посетят многоцелевую атомную подводную лодку «Псков», которая находится в Мурманске. Всего субмарину посетят 16 юных моряков-подводников. Помощь в организации поездки оказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на центр «Патриот».

Поездка псковичей к подшефной подводной лодке «Псков» состоится уже в седьмой раз. В ходе поездки для псковичей проведут экскурсии по Мурманску и подводной лодке, а также различные занятия. Ранее псковичи уже посещали центр подготовки моряков-подводников в Санкт-Петербурге.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков» была спущена на воду 28 июля 1992 года, в декабре следующего года была полностью введена в строй. Через несколько месяцев субмарина базировалась на Северном флоте. С 2011 по 2015 годы прошла капитальный ремонт. Шефство Пскова над атомоходом длится уже больше 23 лет.

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