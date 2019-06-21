Пройти диспансеризацию в выездном ФАПе у «Империала» смогут псковичи на следующей неделе

22:20, 21 июня 2019, ПАИ

С 24 по 28 июня в Пскове у гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41) горожане смогут пройти диспансеризацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской поликлиники, мобильный ФАП с госномером В 862 КР 60 будет дежурить возле гипермаркета в эти дни с 10:00 до 14:00.

Диспансеризация в выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, выдачу направления на анализы и обследования.

Подробности о диспансеризации можно узнать по телефонам приемной главного врача: (8112) 53-49-42, или отделения профилактики: (8112) 53-62-14.