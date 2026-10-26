Диетолог назвала лучшие продукты для иммунитета перед наступлением холодов

21:45, 26 октября 2026, ПАИ

Какие продукты необходимо включить в рацион перед наступлением холодов для поддержки иммунитета и защиты организма от сезонных инфекций, рассказала специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева. Об этом пишет news.ru.

Эксперт подчеркнула, что уже сейчас в рационе стоит сместить акцент на сезонные овощи. В первую очередь это касается тыквы, которая богата калием, пектином и витамином С. Также необходимо включить в рацион брокколи – один из самых мощных природных иммуномодуляторов.

«Свёкла – корнеплод, который поддерживает сосуды и печень», – добавила специалист.

По словам Елены Милаевой, в осенне-зимний период организм особенно нуждается в поддержке иммунитета и защите от вирусов, а сезонные овощи как раз содержат полезные вещества, необходимые в холодном сезоне.