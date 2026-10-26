Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Диетолог назвала лучшие продукты для иммунитета перед наступлением холодов

Какие продукты необходимо включить в рацион перед наступлением холодов для поддержки иммунитета и защиты организма от сезонных инфекций, рассказала специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева. Об этом пишет news.ru.

Фото: ПАИ

Эксперт подчеркнула, что уже сейчас в рационе стоит сместить акцент на сезонные овощи. В первую очередь это касается тыквы, которая богата калием, пектином и витамином С. Также необходимо включить в рацион брокколи – один из самых мощных природных иммуномодуляторов.

«Свёкла – корнеплод, который поддерживает сосуды и печень», – добавила специалист.

По словам Елены Милаевой, в осенне-зимний период организм особенно нуждается в поддержке иммунитета и защите от вирусов, а сезонные овощи как раз содержат полезные вещества, необходимые в холодном сезоне.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

26 октября 2026

Шесть часов на болотах: как энергетики проверяют ЛЭП в Псковской области
26 октября 2026

Прощание с Олегом Тэором пройдёт 29 октября
26 октября 2026

Рождественские чтения пройдут в Псковской области с 25 ноября по 5 декабря
26 октября 2026

Диетолог назвала лучшие продукты для иммунитета перед наступлением холодов
26 октября 2026

Псковичка представит регион на всероссийской олимпиаде педагогов в Архангельске
26 октября 2026

Небольшой дождь и до 14 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 27 октября
26 октября 2026

Жительница блокадного Ленинграда из Опочецкого района отмечает день рождения
26 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 83-й годовщиной освобождения от фашистских захватчиков

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...