Псковичка представит регион на всероссийской олимпиаде педагогов в Архангельске

20:58, 26 октября 2026, ПАИ

Учитель начальных классов средней школы № 18 имени В. Ф. Маргелова города Пскова Наталья Сидорова примет участие в торжественном открытии очного этапа Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель», которое пройдет в Архангельске 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Наталья Сидорова стала победителем второго интернет-тура олимпиады в номинации «Предметная образовательная деятельность».

28 октября в закрытом формате пройдет презентация проектов участников по номинациям.

А уже 29 октября состоятся финальные испытания олимпиады. Оценивание работ пройдет в дистанционном формате.

Отмечается, что в состав жюри включена доцент кафедры дошкольного и начального образования ПОИПКРО, Заслуженный учитель России Надежда Чернушевич.