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Общество

Паломническая служба «Вольный странник» начала работу в Пскове

Паломническая служба «Вольный странник» создана по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, она имеет статус туроператора по Псковской области и является членом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

Паломническая служба организовывает экскурсии по Пскову, поездки по святым местам области, необычные форматы путешествий, в том числе исторические квесты и поездки по следам героев книги «Несвятые святые».

На сайте паломнической службы можно найти информацию обо всех программах службы и познакомиться с расписанием туров. Также есть возможность забронировать поездку онлайн. Подробнее на официальном сайте: vstrannik.ru.

Паломническая служба расположена по адресу: Псков, Советская набережная, ½. Режим работы – с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Электронная почта: pskovstrannik@yandex.ru. Телефоны: +7 (8112) 233-662,  +7 (8112) 233-663,  +7921-703-03-33.

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