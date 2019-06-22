Синодальный отдел по благотворительности РПЦ провел в Псковской епархии обучающие семинары по социальной работе

11:55, 22 июня 2019, ПАИ

По приглашению митрополита Псковского и Порховского Тихона представители Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ провели два обучающих семинара по церковной социальной работе для священников, добровольцев и социальных работников Псковской епархии. Как сообщается на сайте Русской православной церкви, в них участвовали 97 человек.

Семинары провели руководитель сектора по развитию социальных проектов Наталья Сетянова и руководитель направления помощи инвалидам Вероника Леонтьева. Накануне обучения представители Отдела посетили социальные проекты Пскова: городской центр лечебной педагогики и интеграционные мастерские для людей с людей с инвалидностью, службу помощи «Белый цветок» и богадельню для пожилых людей при Псково-Печерском монастыре.

В первую очередь, представители Синодального отдела по благотворительности посетили Псковский центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Наталья Сетянова подчеркнула, что это действительно уникальный проект. «Многие родители стыдятся интеллектуальных особенностей своих детей. Такие семьи практически изолированы от мира. Именно таким семьям помогает центр. Дети постоянно заняты в группах детского сада или в школе, по окончании они живут взрослой жизнью, отдельно от родителей, приезжая на работу в специальные мастерские», – рассказала она.

Подопечные центра посещают храм святителя Василия Великого, который является объектом культурного наследия. Он в силу архитектурных особенностей не может быть оборудован пандусом и подъемником, поэтому астоятель храма протоиерей Александр Большанинов установил специальную кнопку вызова сотрудника при входе и камеру видеонаблюдения.

«Многие храмы Пскова являются объектами культурного наследия. Для нас самое важное — принять человека в храме, помочь его участию в Таинствах и богослужебной жизни храма, поэтому отсутствие архитектурных или технических деталей не могут стать для этого помехой», — отметила руководитель направления помощи инвалидам Вероника Леонтьева.

В ходе посещения центра было решено наладить более тесное взаимодействие с социальным отделом епархии. Специалисты центра будут проводить для священников, социальных работников и добровольцев обучающие семинары.

Вероника Леонтьева познакомила слушателей с нормативными актами, в которых прописаны правила создания доступной среды, и представила специальные методические пособия, изданные Синодальным отделом по благотворительности по работе с людьми с инвалидностью.

Представители Синодального отдела также посетили службу помощи «Белый цветок» при храме святителя Василия Великого. За счет средств храма и пожертвований «Белый цветок» оказывает гуманитарную помощь многодетным семьям, одиноким мамам, погорельцам и другим нуждающимся.

Руководитель сектора по развитию социальных проектов Синодального отдела по благотворительности Наталья Сетянова также рассказала, что начать добровольческую деятельность на приходе необходимо с выбора ответственного человека — координатора из мирян. Помимо этого, для нормальной работы добровольческой службы с волонтерами должен регулярно встречаться священник.

Среди направлений, в которых могут оказывать помощь добровольцы, — адресная помощь многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам, помощь в больницах, хосписах, интернатах и помощь в разовых просьбах.