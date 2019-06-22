Пропавшего подростка разыскивает полиция в Порховском районе

14:22, 22 июня 2019, ПАИ

17-летнего Вячеслава Иванова разыскивает полиция в Порховском районе, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

21 июня в 22:00 подростка видели возле моста в деревне Береза Порховского района. Он шел в сторону трассы Порхов - Санк-Петербург. Отмечается, что Вячеслав Иванов ранее неоднократно уходил из дома в деревне Береза, уезжал на попутном транспорте. Может представляться Дмитрием.

Разыскиваемый был одет в синие спортивные штаны, серый свитер, кожаные шлепки и серые носки. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8 999 167 95 38 или 112.