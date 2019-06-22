Документы о защите Брестской крепости рассекретило Минобороны

14:51, 22 июня 2019, ПАИ

Министерство обороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало на своем сайте рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится на сайте ведомства.

В представленных Минобороны сведениях желающие могут ознакомиться с наградными документами и реальными воспоминаниями защитников крепости, записанными после войны.