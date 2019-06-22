Организаторы Ганзы в Пскове: Убедительно просим гостей не пытаться проносить алкоголь

15:24, 22 июня 2019, ПАИ

На праздничные площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем. Об этом в ходе итогового оргкомитета заявили организаторы Ганзейских дней 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По периметру праздничных пространств будут стоять так называемые охранные посты. Не пропустят не только с острыми, колющими и режущими предметами, большими сумками и зонтами, но и со своим алкоголем. «Такая мера принята в целях обеспечения безопасности», - подчеркнул глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Сити-менеджер пояснил, что алкогольные напитки, а это исключительно слабый алкоголь, будут предлагаться гостям на площадках праздничного пространства Ганзы. «Мы хотели бы попросить жителей Пскова не пытаться пронести с собой алкоголь», - обратился представитель правоохранительных органов.

Подробнее с перечнем запрещенных предметов на праздничных площадках Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.