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Общество

Специальные пропуска выданы новобрачным в Пскове на дни Ганзы

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове в Ганзейские дни Нового времени 27-30 июня будут сыграны свадьбы. Регистрации брака сейчас осуществляются на улице Гоголя. Этот адрес входит в территорию праздничного пространства и туда закроют проезд на личном и общественном транспорте, отметили организаторы мероприятия 22 июня на итоговом оргкомитете, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

«Кортежами их на регистрацию не пустят. Но выданы пропуска на одну машину, на которой женихи и невесты смогут подъехать к ЗАГСу», - уточнил глава администрации города Александр Братчиков.

Но при этом участники итогового оргкомитета праздника отметили, что даже одному автомобилю будет сложно проехать по городу - на улицы выйдут тысячи людей. По оценке Александра Братчикова, ежедневно на праздничных площадках ожидают порядка 15-20 тысяч человек. И это только прогноз.

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