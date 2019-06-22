Специальные пропуска выданы новобрачным в Пскове на дни Ганзы

15:56, 22 июня 2019, ПАИ

В Пскове в Ганзейские дни Нового времени 27-30 июня будут сыграны свадьбы. Регистрации брака сейчас осуществляются на улице Гоголя. Этот адрес входит в территорию праздничного пространства и туда закроют проезд на личном и общественном транспорте, отметили организаторы мероприятия 22 июня на итоговом оргкомитете, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Кортежами их на регистрацию не пустят. Но выданы пропуска на одну машину, на которой женихи и невесты смогут подъехать к ЗАГСу», - уточнил глава администрации города Александр Братчиков.

Но при этом участники итогового оргкомитета праздника отметили, что даже одному автомобилю будет сложно проехать по городу - на улицы выйдут тысячи людей. По оценке Александра Братчикова, ежедневно на праздничных площадках ожидают порядка 15-20 тысяч человек. И это только прогноз.