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Общество

365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон

Фото пресс-службы муниципалитета

365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон, сообщил на встрече с журналистами глава администрации Пскова Александр Братчиков 22 июня.

Он уточил, что в перечень территорий, где планируется провести работы, вошли Парк строителей на берегу Псковы – это напротив Финского парка, сквер Парламентаризма на Запсковье и набережная реки Великой от Троицкого моста до улицы Набата, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Провести запланированные мероприятия необходимо в 2019-2020 годах, добавил Александр Братчиков.

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