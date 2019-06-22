365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон, сообщил на встрече с журналистами глава администрации Пскова Александр Братчиков 22 июня.
Он уточил, что в перечень территорий, где планируется провести работы, вошли Парк строителей на берегу Псковы – это напротив Финского парка, сквер Парламентаризма на Запсковье и набережная реки Великой от Троицкого моста до улицы Набата, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Провести запланированные мероприятия необходимо в 2019-2020 годах, добавил Александр Братчиков.