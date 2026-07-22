Губернатор актуализировал информацию по ситуации с топливом в Псковской области

23:53, 22 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников актуализировал информацию по ситуации с топливом в Псковской области в своём канале в мессенджере МАХ.

Он отметил, что в Великих Луках, несмотря на принимаемые меры, ситуация пока не стабилизировалась. В течение дня АИ‑95 поступал лишь на отдельные АЗС, но его объёмов по‑прежнему недостаточно. Так, на АЗС сети «Сургут» топливо закончилось уже к полудню.

По данным мониторинга, в ряде муниципалитетов ассортимент топлива ограничен: где‑то все виды бензина уже раскупили, где‑то в наличии остался только АИ‑92. При этом на некоторых заправках сохранялся более широкий выбор – например, на отдельных АЗС «Сургутнефтегаз» к 16:00 был в наличии АИ‑98, а на «Роснефти» — АИ‑95. Ожидалась разгрузка бензовоза к вечеру, в частности на АЗС «Татнефть».

Власти запросили фотофиксацию наличия топлива на АЗС в интервале с 16:00 до 17:00 для объективной оценки ситуации.

В крупнейших агломерациях региона удаётся постепенно снимать острую фазу кризиса – в основном за счёт увеличения объёмов поставок на заправки сетей «Татнефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть».

Вместе с тем сложности сохраняются в менее крупных муниципалитетах – в Пушкиногорье, Порхове, Дно, Красногородске, Плюссе, Стругах Красных, Палкино и Дедовичах. Там очередей нет, но в продаже имеются только АИ‑92 и дизельное топливо.

В Гдове и южных районах (Локня, Бежаницы, Себеж, Опочка, Усвяты) утром на АЗС были в наличии АИ‑95, АИ‑92 и дизель – без очередей.