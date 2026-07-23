Облачно и до +21 градуса ожидается в Псковской области сегодня
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 23 июля. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Температура воздуха днём составит от +16 до +21 градуса. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.
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