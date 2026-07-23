Облачно и до +21 градуса ожидается в Псковской области сегодня

07:18, 23 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 23 июля. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Температура воздуха днём составит от +16 до +21 градуса. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.