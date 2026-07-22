Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на Запсковье
Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас благоустройство сквера вышло на завершающую стадию.
Далее рабочим предстоит уложить асфальт, смонтировать освещение, установить скамейки, урны.
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