Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на Запсковье

22:54, 22 июля 2026, ПАИ

Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас благоустройство сквера вышло на завершающую стадию.

Далее рабочим предстоит уложить асфальт, смонтировать освещение, установить скамейки, урны.