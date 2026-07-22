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Общество

Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на Запсковье

Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Арт-объект
    Фото: ПАИ
  • Арт-объект
    Фото: ПАИ
  • Арт-объект
    Фото: ПАИ
  • Арт-объект
    Фото: ПАИ

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас благоустройство сквера вышло на завершающую стадию.

Далее рабочим предстоит уложить асфальт, смонтировать освещение, установить скамейки, урны.

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