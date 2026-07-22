В Родине продолжаются работы по благоустройству набережной
В деревне Родина в Псковском округе продолжаются работы по благоустройству набережной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Объект посетили глава муниципалитета Наталья Фёдорова и депутаты муниципального Собрания Андрей Ключко и Александр Иванов.
На объекте фактически завершено укрепление и бетонирование подпорной стенки схода с верхней площадки к реке Великой, также на верхней площадке установлено перильное ограждение. Кроме того, выполнен значительный объём мощения плиткой дорожки, ведущей к реке.
«Отмечу, объективно дождливые дни не позволили рабочим завершить этот вид благоустройства в более ранние сроки», – написала Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.
Жителей призывают не пользоваться новым сходом и дорожкой – объект ещё не завершён, проход огорожен сигнальной лентой. «Просьба к родителям объяснить ситуацию детям – безопасность прежде всего!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.
Исполнителям дано поручение внимательно следить за доступом на площадку и ускорять завершение работ, сохраняя должный темп.
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