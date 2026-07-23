От дронов до лесовосстановления: чем удивили победители НТО из псковского «Кванториума»

00:03, 23 июля 2026, ПАИ

Команда псковского детского технопарка «Кванториум» стала абсолютным победителем Национальной технологической олимпиады в профиле «Летающая робототехника». Весной школьники обошли более тысячи участников со всей России. С победителями встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видео рабочей встречи он разместил в своём канале в MAX.

В своей номинации ребята разработали систему автоматизированного мониторинга линий электропередачи. В проект вошли программный код для автономного полёта квадрокоптера, алгоритмы компьютерного зрения и тепловизоры для обнаружения утечек, а также настройка передачи данных в реальном времени.

Участники команды представили и другие разработки. Семён Рычков презентовал модуль компьютерного зрения для оптимизации работы складов и предприятий. Максим Худяков и Роман Пилипейко рассказали о разработке и тестировании октокоптера — он позволит проводить высокотехнологичное лесовосстановление. Алексей Сергеев представил проект «Шоу дронов»: он поможет начинающим конструкторам пройти весь путь – от сборки и запуска квадрокоптера до подключения и синхронного запуска нескольких дронов.

За большой вклад в развитие системы дополнительного образования и активную работу по поддержке одарённых детей коллектив «Кванториума» награждён благодарственным письмом правительства Псковской области.