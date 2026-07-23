Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От дронов до лесовосстановления: чем удивили победители НТО из псковского «Кванториума»

Команда псковского детского технопарка «Кванториум» стала абсолютным победителем Национальной технологической олимпиады в профиле «Летающая робототехника». Весной школьники обошли более тысячи участников со всей России. С победителями встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видео рабочей встречи он разместил в своём канале в MAX.

В своей номинации ребята разработали систему автоматизированного мониторинга линий электропередачи. В проект вошли программный код для автономного полёта квадрокоптера, алгоритмы компьютерного зрения и тепловизоры для обнаружения утечек, а также настройка передачи данных в реальном времени.

Участники команды представили и другие разработки. Семён Рычков презентовал модуль компьютерного зрения для оптимизации работы складов и предприятий. Максим Худяков и Роман Пилипейко рассказали о разработке и тестировании октокоптера — он позволит проводить высокотехнологичное лесовосстановление. Алексей Сергеев представил проект «Шоу дронов»: он поможет начинающим конструкторам пройти весь путь – от сборки и запуска квадрокоптера до подключения и синхронного запуска нескольких дронов.

За большой вклад в развитие системы дополнительного образования и активную работу по поддержке одарённых детей коллектив «Кванториума» награждён благодарственным письмом правительства Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июля 2026

От дронов до лесовосстановления: чем удивили победители НТО из псковского «Кванториума»
22 июля 2026

Губернатор актуализировал информацию о ситуации с топливом в Псковской области
22 июля 2026

В Родине продолжаются работы по благоустройству набережной
22 июля 2026

Междеревенский фестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в августе в Псковской области
22 июля 2026

Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на Запсковье
22 июля 2026

Итоги ЕГЭ и целевое обучение обсудили на «Серебряном дожде» с министром образования. Главное
22 июля 2026

Ветеран труда и труженица тыла Валентина Коломейцева из Опочецкого округа отметила 94-летие
22 июля 2026

В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...